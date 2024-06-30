Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

МЧС сообщило о ликвидации открытого горения в Нижнем Новгороде

МЧС: пожар в емкостях на нижегородской производственной площадке локализован

Пожар в емкостях на производственной площадке по утилизации отходов в Нижнем Новгороде локализовали, открытое горение ликвидировано, сообщается в Telegram-канале МЧС Нижегородской области.

«В настоящее время пожар локализован и ликвидировано открытое горение на площади 500 квадратных метров. Пожарные МЧС России работают над полной ликвидацией последствий пожара», — говорится в сообщении.

В спасательном ведомстве отметили, что никто не пострадал.

До этого сообщалось о пожаре на производственной площадке по утилизации отходов на Московском шоссе в Канавинском районе в Нижнем Новгороде.

Также в ночь на 29 июня в общежитии в подмосковной Балашихе произошел пожар. СК назвал причиной неосторожное обращение с огнем при курении. Известно, что в пострадавшем от огня общежитии проживали трудовые мигранты, и там не было систем пожаротушения. Здание было сдано в эксплуатацию еще в 1949 году.

Ранее в Приморье загорелся продуктовый склад.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами