МЧС сообщило о ликвидации открытого горения в Нижнем Новгороде

Пожар в емкостях на производственной площадке по утилизации отходов в Нижнем Новгороде локализовали, открытое горение ликвидировано, сообщается в Telegram-канале МЧС Нижегородской области.

«В настоящее время пожар локализован и ликвидировано открытое горение на площади 500 квадратных метров. Пожарные МЧС России работают над полной ликвидацией последствий пожара», — говорится в сообщении.

В спасательном ведомстве отметили, что никто не пострадал.

До этого сообщалось о пожаре на производственной площадке по утилизации отходов на Московском шоссе в Канавинском районе в Нижнем Новгороде.

Также в ночь на 29 июня в общежитии в подмосковной Балашихе произошел пожар. СК назвал причиной неосторожное обращение с огнем при курении. Известно, что в пострадавшем от огня общежитии проживали трудовые мигранты, и там не было систем пожаротушения. Здание было сдано в эксплуатацию еще в 1949 году.

Ранее в Приморье загорелся продуктовый склад.