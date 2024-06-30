Пострадавшую при сходе с рельсов поезда 14-летнюю девочку перевели в Москву

Пострадавшую при сходе с рельсов вагонов поезда в Коми 14-летнюю девочку перевели в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве. Об этом сообщает министерство здравоохранения республики.

Сообщается, что девочку сначала перевели из Интинской центральной городской больницы в Детскую республиканскую клиническую больницу в Сыктывкаре, где прошла телекоммуникационная консультация со столичным НИИ.

Сход девяти вагонов поезда Воркута — Новороссийск с рельсов произошел 26 июня в 18:12 мск на перегоне Инта-1 – Угольный Северной железной дороги. По данным РЖД, поезд состоял из 14 вагонов, в нем находилось 232 человека. В компании заявили, что причиной крушения стал подмыв путей из-за обильных осадков. В экстренных службах «Интерфаксу» сообщали, что из-за повреждения насыпи машинист применил экстренное торможение.

В результате инцидента пострадало около 50 человек, известно о трех летальных случаях. В республике Коми 27 июня в связи с аварией был объявлен режим ЧС, 29 июня его отменили. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Самарской области школьница попала под поезд и выжила.