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Волна антиправительственных протестов прокатилась по Израилю

Times of Israel: в Израиле тысячи митингующих требуют досрочных выборов

Тысячи активистов собрались на улицах городов Израиля с требованием провести досрочные выборы и немедленно заключить сделку по освобождению заложников в секторе Газа. Об этом сообщает издание Times of Israel.

Крупнейшая акция протеста проходит в центре Тель-Авива. Митингующие вышли на улицы из-за отсутствия прогресса в переговорах о прекращении огня в секторе Газа. Также поводами для митинга стали отсутствие сделок по обмену заложниками и угроза начала полномасштабной войны с Ливаном.

Массовые антиправительственные акции проходят в крупнейших городах и центрах от Эйлата на крайнем юге Израиля до северных районов, которые ежедневно подвергаются обстрелам со стороны ливанского шиитского движения «Хезболла».

Демонстранты размахивают национальными флагами, выкрикивают антиправительственные лозунги. Также протестующие бьют в барабаны, держат в руках фотографии заложников и требуют проведения досрочных выборов. Сообщается о нескольких поджогах.

До этого радикальное палестинское движение ХАМАС заявило, что позитивно отреагировало на последнее предложение о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников.

Ранее в Израиле полиция разогнала антиправительственный митинг.

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