Эксперт рассказала о пяти главных заблуждений о лимонаде

Лимонад окружен множеством мифов, которые порой заставляют сомневаться в его «невинности». Сомелье, эксперт в области ритейла Анна Трифонова в разговоре с «Газетой.Ru» развеяла главные мифы об этом напитке, а также рассказала, что может быть правдой.

Заблуждение первое: при частом употреблении газированных напитков возникает привычка.

«На самом деле: да, действительно, газированные напитки содержат довольно много сахара, который, как известно, может вызывать привыкание. Однако это не означает, что отказаться от употребления лимонада невозможно. Здесь, как и с любым другим продуктом, действует мудрое правило «все хорошо в меру». Так что, самое важное — не забывать о том, чтобы питание было сбалансированным и разнообразным, и тогда чрезмерная «тяга» к газировке пропадет сама собой», — добавила она.

Миф второй: употребляя лимонад, можно легко поправиться.

«Как и любой другой продукт, содержащий сахар, лимонад может способствовать набору веса, если употреблять газировку в большом количестве. Однако утверждать, что прямой причиной набора лишнего веса является сам лимонад, абсолютно некорректно», — подчеркнула эксперт.

Миф третий: лимонадом невозможно утолить жажду.

«Это верно, но лишь отчасти. В составе промышленных газированных напитков содержится большое количество сахара (как правило, до 15%). А любой сладкий напиток может вызвать лишь ощущение кратковременного утоления жажды, но в действительности — способствует обезвоживанию организма. Так что, лучше всего жажду утоляет обычная вода, а газировки можно рассматривать как приятную составляющую десерта», — сказала эксперт.

Миф четвертый: домашний лимонад — это всегда полезно.

«Дело в том, что приготовить домашний лимонад также можно по-разному, поэтому назвать его полезным можно будет лишь в том случае, если он произведен с минимальным количеством сахара или с использованием сахарозаменителей. Такая газировка действительно станет отличной полезной альтернативой напиткам, произведенным в заводских условиях», — объяснила специалист.

Миф пятый: лимонная кислота, содержащаяся в лимонаде, разрушает зубную эмаль.

«Лимонная кислота действительно может оказывать негативное воздействие на зубную эмаль, особенно при частом употреблении кислых напитков. Поэтому не стоит пренебрегать таким важным моментом, как полоскание рта водой или специальным ополаскивателем сразу же после употребления лимонада. А вот спешить чистить зубы, наоборот, не нужно, чтобы еще сильнее не повредить эмаль, слегка «размягченную» на время под воздействием кислоты. А еще лучше — пить лимонад через трубочку, это позволит жидкости меньше соприкасаться с зубами», — рекомендовала она.

Эксперт подчеркнула, что главное — это обращать внимание на состав напитка, выбирать варианты с минимальным содержанием сахара и не забывать о здоровом питьевом режиме.

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