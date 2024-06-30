Треть российских туристов никогда не вернутся в отель, если им там мешал шум

Отсутствие посторонних шумов в номере важно для 32% россиян, планирующих на время отпуска остановиться в гостинице. Об этом говорят результаты совместного опроса Рокфон (бизнес-подразделение компании РОКВУЛ) и отеля Radisson Resort & Residences, Zavidovo. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Оказалось, что тишина в номере для туристов не менее важна, чем уровень обслуживания и сервиса, также набравший 32% голосов. Выше в рейтинге только стоимость размещения (38%) и расположение отеля (37%).

При этом 64 % отдыхающих жалуются, что им периодически приходится сталкиваться с проблемой отсутствия тишины в российских гостиницах, включая различные гостевые дома и курортные отели. Ощущают дискомфорт от шума постоянно 12% и лишь 24% не испытывают из-за этого неудобств.

В числе главных раздражителей — детские крики и плач, а также другие виды шума, доносящиеся от соседей или из коридора. На это жалуется абсолютное большинство отдыхающих — 49% и 38% соответственно. 23% отмечают, что им мешает спать шум от ранней уборки, 21% опрошенных устают от гула в гостиничных фойе и ресторанах.

Чаще всего акустический дискомфорт постояльцев проявляется отсутствием качественного сна (33%) и невозможностью расслабиться для полноценного отдыха (32%), по 22% респондентов жалуются на постоянный стресс и головные боли.

При этом 27% туристов отмечают, что никогда не вернутся в отель, где испытывали акустический дискомфорт, даже если он удачно расположен и предлагает качественный сервис по разумной цене.

«Например, для акустической изоляции мест коллективного пользования (фойе, общих залов, кафе и ресторанов и пр.) можно использовать различные виды потолочных и стеновых акустических панелей, которые, как правило, гармонично встраиваются в любую архитектурную среду и выпускаются с облицовкой, устойчивой к загрязнению и позволяющей проводить влажную уборку», — прокомментировал руководитель «Рокфон» Роман Карташев.

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