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Россияне выбирают остановиться в отеле, чтобы не стеснять родственников

Большинство россиян предпочитают в поездке жить в отеле, а не у родственников

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Shutterstock

В число самых популярных вариантов проживания во время путешествия у россиян вошли отель (50%), съем квартиры (17%) и аренда апартаментов (12%). 77% опрошенных не хотели бы беспокоить своих друзей или родственников во время поездки, поэтому готовы больше заплатить за проживание в отеле. Это показало исследование Яндекс Путешествий, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Вариант погостить у кого-то из друзей или близких, чтобы сэкономить на проживании, оказался не близок большинству опрошенных. Лишь 16% стараются найти возможность остановиться во время поездки у кого-то из друзей или знакомых. В то же время для 49% это кажется неуместным (если речь идет не о близком человеке). Еще 27% отметили, что такой вариант неприемлем, если их изначально не пригласили.

Самым важным при выборе того, где остановиться во время поездки, почти для половины россиян остается независимость от других. 45% ценят собственный комфорт и исходя из этого решают, где остановиться. Почти 40% взвешивают свои финансовые возможности, треть смотрит на расположение места проживания.

Чаще всего опрошенные готовы остановиться в гостях у кого-то только на короткий срок — от трех до пяти дней (33%) и на день-два (32%). Менее 15% были бы не против продлить проживание до одной-двух недель, а 3% — на срок до месяца.

Ранее выяснилось, что где россияне будут отдыхать в июле.

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