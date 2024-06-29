В Люберцах загорелась артистка фаер-шоу

В Люберцах в Подмосковье артистка чуть не сгорела заживо во время фаер-шоу. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

В публикации отмечается, что огонь с факела артистки перекинулся на рюкзак с керосином, который вспыхнул.

Издание подчеркивает, что загоревшуюся девушку удалось быстро потушить, ее госпитализировали с ожогами.

До этого в Подмосковье загорелась конюшня на территории конно-спортивного клуба, спасателям удалось вывести из огня четыре десятка лошадей.

Возгорание удалось локализовать и потушить, в тушении было задействовано 38 человек и 10 единиц техники, пострадавших нет.

Накануне сообщалось, что сотрудники МЧС спасли трех грызунов во время пожара в частном доме на Кубани. Специалисты прибыли на вызов после того, как в одном из населенных пунктов воспламенилось здание. Пожар успел охватить 64 квадратных метра дома. Для тушения постройки задействовали пять специалистов и две единицы техники. Во время тушения в помещении обнаружили семью из трех шиншилл. Сотрудники МЧС вынесли животных из огня, после чего передали хозяевам.

Ранее четырех котят, застрявших между стенами дома, спасли в Подмосковье.