В Коми прошло прощание с пассажирами поезда, сошедшего с рельсов

В населенном пункте Инта прошло прощание с пассажирами поезда Воркута — Новороссийск, которые погибли в результате схода вагонов с рельсов в Коми. Об этом говорится в сообщении администрации города в Telegram-канале.

«Инта простилась с погибшими в аварии на железной дороге», — сообщили местные власти.

Прощание прошло на площади Ленина, а также на территории вокзала в Инте. Отмечается, что после этого тела погибших отправили их близким в другие города.

Сход девяти вагонов поезда Воркута — Новороссийск с рельсов произошел 26 июня в 18:12 мск на перегоне Инта-1 – Угольный Северной железной дороги. По данным РЖД, поезд состоял из 14 вагонов, в нем находилось 232 человека. В компании заявили, что причиной крушения стал подмыв путей из-за обильных осадков. В экстренных службах «Интерфаксу» сообщали, что из-за повреждения насыпи машинист применил экстренное торможение.

В результате инцидента пострадало около 50 человек, известно о трех летальных случаях. В республике Коми 27 июня в связи с аварией был объявлен режим ЧС, 29 июня его отменили. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава Коми рассказал о состоянии пострадавших при крушении поезда.