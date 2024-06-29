В Шебекине начался демонтаж дома с рухнувшим подъездом после атаки ВСУ

Жилой дом в Шебекине Белгородской области, поврежденный в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), начали демонтировать. Об этом сообщил глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что экспертная оценка показала — часть постройки, в которой были расположены первые четыре подъезда, восстановлению не подлежит.

«Специалисты уже приступили к демонтажным работам», — уточнил Жданов.

По его словам, местные власти прорабатывают механизм обеспечения людей жильем взамен утраченного. Собственников квартир будут сопровождать вместе с министерством строительства региона Оксаной Козлитиной. Касаясь мер поддержки, Жданов подчеркнул, что в каждом случае необходим «индивидуальный подход».

В середине июня стало известно, что жители жители пострадавшего в Шебекине дома получат единоразовые выплаты.

Ранее МЧС заявили, что поисково-спасательные работы в Шебекино завершены.