Вучич заявил о нетерпимости к терроризму в Сербии

Сербия не потерпит терроризма. Об этом заявил президент республики Александр Вучич после нападения у посольства Израиля в Белграде, сообщает ТАСС.

Глава государства также поблагодарил сотрудника МВД, который ликвидировал преступника, напавшего на жандарма у посольства Израиля в столице Сербии.

«Я очень рад, что жандарм Милош Йевремович [пострадавший сотрудник МВД] чувствует себя хорошо после операции. Я поблагодарил Милоша за исключительную храбрость и успешно выполненную задачу в борьбе с террористом. Сербия не потерпит терроризма!» – заявил Вучич.

29 июня неизвестный ранил из арбалета полицейского у посольства Израиля в Сербии. Офицер полиции был получил ранение в шею, но сумел произвести ответный выстрел.

В январе вблизи израильской дипмиссии в столице Швеции Стокгольме была найдена ручная граната. В Службе безопасности Швеции уточняли, что предварительное расследование, начатое полицией 31 января, перешло к службе безопасности. В связи с этим преступление было переквалифицировано на террористический акт.

Ранее в Лондоне неизвестный ранил двух человек из арбалета.