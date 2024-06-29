«В сознание пришла только к ночи»: жители Волжского рассказали об отравлении «Цезарем»

Жительница города Волжский Волгоградской области Ирина рассказала «Газете.Ru», что отравилась салатом «Цезарь» из местной пекарни «Печка». По ее словам, в первые дни состояние было очень тяжелым, но лечилась она самостоятельно.

«Началось с боли в животе, рвоты, сильнейших диареи и озноба, который сменялся на жар. [Была] очень высокая температура 39°C. Половина симптомов прошли, часть осталась. Первые несколько дней состояние очень тяжелым было, справлялась лекарствами. В больницу не обращалась, обращалась в поликлинику по месту жительства, вызывала врача на дом. Салат на вкус был нормальным, в данном месте брала первый раз», — сказала она.

Другая местная жительница Алена рассказала «Газете.Ru», что помимо нее салатом отравились ребенок и сестра, сейчас все они госпитализированы. Пострадавшая отметила, что салат на вкус не показался ей странным. Алена добавила, что уже направила жалобу в Роспотребнадзор.

«Симптомы: рвота, диарея, температура 39.2°C, слабость, тяжелое дыхание. В больницу обращались, в четверг нас увезли с дочкой в 21 больницу г. Волгограда, мою сестру увезли в инфекционку г. Волжского. В нормальное сознание я начала приходить только вчера к ночи. Сестра до сих пор в плохом самочувствии. Ребенку плохо, улучшений нет пока. Салат на вкус не отличался ничем. Несколько раз брала его у них. Ранее подобного у нас не было. Мы самостоятельно не связывались [с представителями пекарни]. СЭС (Санитарно-эпидемиологическая служба — прим. Газета.Ru) в тот же день сами связались с нами. В Роспотребнадзор так же была направлена жалоба», — пояснила она.

Ранее издание «Блокнот Волжский» сообщило, что пять человек госпитализировали с признаками отравления. По данным издания, причиной стал купленный в местной пекарне салат «Цезарь». По словам горожан, ранее они уже обращали внимание на низкое качество продуктов в кулинарии. Так, женщине пришлось вернуть протухшие пирожки с картошкой.

В территориальном управлении Роспотребнадзора изданию «Подъем» сообщили, что проводится расследование.

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