Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«В сознание пришла только к ночи»: жители Волжского рассказали об отравлении «Цезарем»

Отравившиеся «Цезарем» жители Волжского рассказали, что салат на вкус был нормальным

close
100%
Shutterstock

Жительница города Волжский Волгоградской области Ирина рассказала «Газете.Ru», что отравилась салатом «Цезарь» из местной пекарни «Печка». По ее словам, в первые дни состояние было очень тяжелым, но лечилась она самостоятельно.

«Началось с боли в животе, рвоты, сильнейших диареи и озноба, который сменялся на жар. [Была] очень высокая температура 39°C. Половина симптомов прошли, часть осталась. Первые несколько дней состояние очень тяжелым было, справлялась лекарствами. В больницу не обращалась, обращалась в поликлинику по месту жительства, вызывала врача на дом. Салат на вкус был нормальным, в данном месте брала первый раз», — сказала она.

Другая местная жительница Алена рассказала «Газете.Ru», что помимо нее салатом отравились ребенок и сестра, сейчас все они госпитализированы. Пострадавшая отметила, что салат на вкус не показался ей странным. Алена добавила, что уже направила жалобу в Роспотребнадзор.

«Симптомы: рвота, диарея, температура 39.2°C, слабость, тяжелое дыхание. В больницу обращались, в четверг нас увезли с дочкой в 21 больницу г. Волгограда, мою сестру увезли в инфекционку г. Волжского. В нормальное сознание я начала приходить только вчера к ночи. Сестра до сих пор в плохом самочувствии. Ребенку плохо, улучшений нет пока. Салат на вкус не отличался ничем. Несколько раз брала его у них. Ранее подобного у нас не было. Мы самостоятельно не связывались [с представителями пекарни]. СЭС (Санитарно-эпидемиологическая служба — прим. Газета.Ru) в тот же день сами связались с нами. В Роспотребнадзор так же была направлена жалоба», — пояснила она.

Ранее издание «Блокнот Волжский» сообщило, что пять человек госпитализировали с признаками отравления. По данным издания, причиной стал купленный в местной пекарне салат «Цезарь». По словам горожан, ранее они уже обращали внимание на низкое качество продуктов в кулинарии. Так, женщине пришлось вернуть протухшие пирожки с картошкой.

В территориальном управлении Роспотребнадзора изданию «Подъем» сообщили, что проводится расследование.

Ранее врач объяснил, как не отравиться роллами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами