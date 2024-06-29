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В Волгоградской области люди массово отравились салатом «Цезарь»

В Волжском пять человек госпитализировали с отравлением из-за салата

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Shutterstock

Под Волгоградом пять человек госпитализировали с признаками отравления. Об этом сообщает «Блокнот Волжский».

Инцидент произошел в Волжском. По словам местной жительницы, она купила салат «Цезарь» в местной пекарне. В результате у нее самой, мужа и сестры диагностировали острое отравление и госпитализировали.

После этого выяснилось, что еще двоим местным жителям понадобилась помощь медиков после того, как они съели блюдо. Так как жена одного из них не съела свою порцию, салат планируют отправить на экспертизу.

По словам горожан, ранее они уже обращали внимание на низкое качество продуктов в точке. Так, женщине пришлось вернуть протухшие пирожки с картошкой. После этого сотрудники извинились перед покупательницей.

Известно, что облздрав не прокомментировал ситуацию, чтобы «не разглашать персональные данные пострадавших». Местные жители верят, что на ситуацию обратит внимание Роспотребнадзор.

Ранее в пензенском лагере массово отравились дети.

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