Пьяный петербуржец обжег лицо сожительницы горячими шампурами

Женщина попала в больницу после похода на шашлыки с возлюбленным. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в Шушарах. По данным источника, вместе с сожителем россиянка отправилась на озеро. Во время пикника мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал прикладывать к лицу возлюбленной горячие шампуры.

Женщина обратилась в травмпункт, где ей диагностировали ожоги I и II степени. Всего поражено 9% кожи лица. Помимо этого, россиянка обратилась в полицию. На данный момент неизвестно, какие действия предпринимаются в отношении мужчины.

Известно, что пара вместе уже семь лет.

«Мать пострадавшей рассказала, что пара не отличается высокоморальным образом жизни», – сообщается в публикации.

Сожители нередко выпивают вместе.

До этого в Тверской области десятилетний мальчик получил сильные ожоги первой и второй степени. Выяснилось, что ребенок вместе с друзьями играл у костра и рядом стоял бензин.

Ранее пятилетняя девочка выпила жидкость для розжига в Ленобласти.