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В Амурской области ночью на улице нашли ребенка

В Амурской области шестилетнюю девочку нашли ночью на улице

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Shutterstock

В Свободном волонтеры нашли на улице шестилетнюю девочку, ребенок не смог объяснить, почему бродил по городу ночью один. Об этом сообщает портал «Порт Амур».

Ребенка без сопровождения взрослых обнаружили около двух часов ночи 29 июня, девочка находилась на улице одна. Волонтерам она назвала свое имя, но не сумела назвать адрес проживания.

Поисковики разместили ориентировку с приметами найденной девочки в социальных сетях, через некоторое время с ними на связь вышли ее родители. Ребенок передан законным представителям, по какой причине она оказалась ночью на улице не уточняется.

До этого сообщалось, что в селе Юрьевка Павлоградского района области двухлетний мальчик сбежал от бабушки и отправился на самостоятельную прогулку. Сотрудники полиции организовали незамедлительный поиск ребенка, информацию об этом также передали сотрудникам Пограничного управления, чья застава находится в радиусе розыска. Пропавшего обнаружили пограничники утром 23 июня. Мальчик один сидел на опушке леса. Беглеца передали бабушке.

Ранее полиция нашла бабушку мальчика, которого оставили в поселке на Кубани.

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