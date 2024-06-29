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В Курской области объявили ракетную опасность

Губернатор Смирнов: в Курской области объявлена ракетная опасность

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Shutterstock/AyhanTuranMenekay

В Курской области объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой», — написал он.

Находящихся на улице губернатор призвал спрятаться в укрытии или ближайшем здании.

Через 8 минут ракетная опасность была отменена.

До этого Алексей Смирнов сообщил, что в ночь на 29 июня украинский беспилотник атаковал жилой дом в деревне Городище Рыльского района. В результате сброса боеприпаса пострадали пять человек, в том числе двое маленьких детей, — никого спасти не удалось. Еще два члена семьи в тяжелом состоянии были доставлены в Рыльскую районную больницу. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова сообщила, что обратится в международные органы с просьбой осудить атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев выразил соболезнования главе и жителям Курской области в связи с атакой ВСУ.

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