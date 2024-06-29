«Аккую Нуклеар» подключилась к расследованию ДТП в турецком Мерсине

Компания «Аккую Нуклеар» оказывает содействие всем службам в расследовании ДТП в турецком Мерсине. Об этом сообщает РИА Новости.

«В случае если по итогам расследования будут выявлены факты нарушения правил безопасности движения со стороны транспортной компании, АО «Аккую Нуклеар» будет правовыми методами добиваться привлечения к ответственности виновных в нарушении», — отметили там.

29 июня стало известно, что в результате аварии двух автобусов и легковой машины в Мерсине на юге Турции, где строится АЭС «Аккую», пострадали два человека — их спасти не удалось.

Это не первое ДТП, где пострадали рабочие строящейся в Турции атомной электростанции. 26 марта автобус, перевозивший сотрудников со стройки «Аккую», перевернулся, в результате чего травмы получили как минимум 23 человека.

Ранее сообщалось, что первый реактор строящейся в Турции АЭС «Аккую» собираются запустить в 2024 году.