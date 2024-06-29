В Оренбургской области с рельсов сошли шесть вагонов

В Оренбургской области с рельсов сошли вагоны поезда. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Инцидент произошел в Говотроинце, во время проведения маневровых работ. Всего сошло шесть вагонов с цементом, три из них опрокинулись.

«Пострадавших нет, ущерб окружающей среде не причинен», – поделились в ведомстве.

На данный момент причины произошедшего неизвестны, в ситуации предстоит разобраться правоохранителям. На месте работает уполномоченный транспортный прокурор.

Сейчас проводится проверка. Ее результаты позволят выяснить, соблюдались ли требования законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

До этого в Коми поезд сошел с рельсов. Несколько вагонов опрокинулись и людям пришлось вылезать из них самостоятельно. Всего пострадали 70 человек. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности на железнодорожном транспорте.

Ранее в Свердловской области на перегоне пять вагонов сошли с рельсов.