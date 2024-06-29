В Карелии столкнулись две машины, пострадали восемь человек

В Карелии произошло ДТП с участием двух иномарок. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в Беломорском районе, на подъезде к городу Беломорску. По предварительным данным, столкнулись машина марки Suzuki и микроавтобус Mercedes.

На кадрах заметно, что машина съехала с дороги. Микроавтобус въехал в нее с правой стороны. Оба средства передвижения получили серьезные повреждения.

Приехавшие на место медики направили в больницу восемь человек. О характере травм и состоянии пострадавших не сообщается.

«На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и экстренных служб. Информация уточняется», – сообщается в публикации.

До этого в Курганской области мужчина сел за руль пьяным. В результате он потерял управление и слетел с дороги. Детей и самого мужчину госпитализировали, у них медики диагностировали серьезные травмы.

Ранее на Красной площади произошло серьезное ДТП, пострадал ребенок.