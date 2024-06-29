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У Турции появились новые конкуренты в сфере туризма

Отельеры Турции недовольны конкурентами в Греции, Египте и ОАЭ в сфере туризма

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Depositphotos

Отельеры в Турции выразили недовольство из-за растущей популярности туристических направлений в Греции, Египте и ОАЭ среди самих турков. Об этом сообщает «Турпром».

Отмечается, что турецкие отели теряют прибыль из-за того, что местные жители стали чаще всего выбирать отдых в Египте, особенно в Шарм-эль-Шейхе, где услуги «все включено» доступнее, чем на курортах Турции.

Ценовая политика в отелях Турции также отталкивает турков, поскольку цены на отдых в этом сезоне стремительно выросли, даже скидки перестали привлекать отдыхающих из других стран.

В частности, отдых в пятизвездочном отеле в Измире на восемь дней стоит 70 тыс. турецких лир (примерно ₽183 тыс.), в то время как в Греции за такой же вариант можно отдохнуть за 50 тыс. турецких лир (₽130 тыс.), а в Дубае – 37 тыс. лир (₽97 тыс.).

Как сообщал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора «Русский Экспресс» Тарас Кобищанов, Турция вынуждена повышать цены на отдых из-за комплекса внутренних проблем.

Ранее россияне вошли в топ-3 покупателей недвижимости в ОАЭ.

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