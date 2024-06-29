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В ДТП у строящейся в Турции АЭС погибла россиянка

IHA: в ДТП с автобусом у строящейся АЭС в Турции погибла россиянка

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Li Zhenbei/XinHua/Global Look Press

В ДТП у строящейся в Турции атомной электростанции «Аккую» погибли два человека, в том числе гражданка России. Об этом сообщает агентство IHA.

В публикации отмечается, что автобус, перевозивший рабочих со строительства электростанции, выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автобусом и легковым автомобилем. В результате аварии погибли два человека, 35 получили ранения.

По данным IHA, в автобусе погибла россиянка по фамилии Исмаилова, а в автомобиле – турецкий сержант Гюльчичек.

Раненых на машинах скорой помощи доставили в государственную и частную больницу в городе Силифке. Из-за аварии дорога долгое время оставалась закрытой для движения транспорта.

Это не первое ДТП, где пострадали рабочие строящейся в Турции атомной электростанции. 26 марта автобус, перевозивший сотрудников со стройки «Аккую», перевернулся, в результате чего травмы получили как минимум 23 человека.

Первый реактор строящейся в Турции АЭС «Аккую» собираются запустить в 2024 году, объект возводится с участием российской корпорации «Росатом».

Ранее глава МИД Турции анонсировал переговоры Эрдогана и Путина, одной из тем которых станет строительство АЭС.

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