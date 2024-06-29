Зимой для жителей Украины прогнозируют отключение электричества по 12 часов в сутки

Зимой 2024-25 годов подача электричества для жителей Украины будет ограничена 12 часами в сутки. Такое развитие событий в интервью киевской газете «Дело» спрогнозировал глава украинской энергетической компании Yasno Сергей Коваленко.

По словам Коваленко, к зиме дефицит электроэнергии на Украине составит 30-35%. При условии восстановления критической инфраструктуры, через которую жителям будут распределять остатки, электроэнергия будет подаваться в дома 12 часов в сутки, на сегодняшний день это базовый прогноз.

«Может быть хуже, если не восстановят разрушенные мощности и не договорятся об импорте. Может быть лучше, если восстановят все запланированное и еще температура будет благоприятная», — пояснил Коваленко.

26 июня на Украине признали отсутствие возможностей для восстановления и защиты энергообъектов. Об этом заявил исполнительный директор частного украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук. По его словам, государственные энергокомпании не смогли оперативно восстановить энергообъекты, потому что у них «нет ни опыта, ни знаний, ни желания».

Ранее на Украине сообщили о сокращении времени отключения света в августе.