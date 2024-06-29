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В Анапе эвакуировали пляжи из-за воздушной тревоги

KubanPress: в Анапе массово эвакуировали пляжи из-за воздушной тревоги

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Veronika Zemlyannikova 72/Shutterstock

На пляжах в Анапе объявили массовую эвакуацию из-за воздушной тревоги. Об этом пишет KubanPress.

Отмечается, что около 10 утра администрация пляжа Витязево через громкоговорители попросила отдыхающих покинуть место отдыха в связи с воздушной тревогой. Отдыхающие стали массово покидать пляж, через 10 минут у береговой линии почти никого не было.

При этом официально власти Анапы и Краснодарского края о воздушной тревоге не сообщали.

До этого депутат Государственной думы Дмитрий Гусев предложил губернаторам Севастополя Михаилу Развожаеву и Краснодарского края Вениамину Кондратьеву закрыть для посещения все пляжи и другие места скопления людей, расположенные близ стратегических и военных объектов. По его мнению, такая мера принесет некоторые неудобства гражданам и к финансовым потерям коммерческих структур, особенно летом, но позволит гарантировано обеспечить безопасность людей в случае атак на важные военные и стратегические объекты.

Ранее посла США вызвали в МИД РФ в связи с атакой ВСУ по Севастополю.

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