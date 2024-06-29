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Синоптик рассказал, когда москвичам надеяться на «облегчающий дождь» в жару

Синоптик Шувалов рассказал, что изматывающая жара продержится в Москве до 5 июля

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Shutterstock

Максимальная температура воздуха в центральной России на предстоящей неделе достигнет 34°C, а «изматывающая» жара продержится в регионе до 5 июля. Об этом «Газете.Ru» заявил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Он добавил, что «облегчающий дождь» может пойти в конце следующей недели.

«Максимальная температура в этот период будет от 29 до 34°C. Завтра, 30 июня, таких высоких температур не будет, пройдут в центре кратковременные дожди и скорее всего будет 27-30°C. Но с началом следующей недели опять южный, юго-западный ветер. Он не сильный, но будет нести очень хорошее тепло, и поэтому температура практически повсеместно от Ярославля на севере до Воронежа на юге будет превышать 30-градусную отметку. То есть ожидается 30-32°C Ярославль, Кострома, Иваново, 32-34°C Москва и южнее. Вся неделя вплоть до четверга без осадков, сильная жара будет стоять. Надежда на облегчающий дождь только у нас на пятницу, 5 июля. Пятого числа все-таки немножечко ситуация станет полегче, потому что четыре-пять дней изматывающей жары — это достаточно много», — сказал он.

До этого Гидрометцентр России сообщил, что в субботу, 29 июня, в  Москве  ожидается жаркая погода, возможен небольшой дождь. В воскресенье, 30  июня, в  столице предполагается такая же погода, с  той разницей, что кратковременный дождь может сопровождаться грозой. Ветер усилится до  6-11 м/с.

Показатели температуры воздуха вплотную приближаются к  рекорду 1991  года, когда столбик термометра поднялся до  +33°С. В  прошлом году 29  июня в  Москве было значительно холоднее: +15°С.

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна  Позднякова заявляла, 2  июля  температура достигнет  +32°C и побьет рекорд 1890  года.

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