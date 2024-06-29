Школьник из Петербурга сбил с ног мать с коляской во время прогулки

Подросток из Петербурга привлек внимание полиции после поездки на самокате. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в Приморском районе города, на Парашютной улице. По версии правоохранителей, женщина шла по улице с двумя детьми, один из которых находился в коляске. В какой-то момент на нее сзади наехал 15-летний подросток и сбил с ног.

«В результате наезда дети, к счастью, не пострадали, их мама получила ушибы и ссадины», – сообщается в публикации.

Молодого человека направили в отделение полиции. В его отношении возбудили административное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение легкого или среднего вреда здоровью. На данный момент проводится проверка, которая поможет установить все обстоятельства произошедшего.

До этого в Москве, на Красной площади, самокатчик сбил пятилетнего ребенка, после чего отец подошел к человеку, но тот быстро уехал с места инцидента. Мальчика доставили в больницу с травмой головы.

Ранее московский школьник швырнул самокат и проломил ребенку череп.