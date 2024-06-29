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Губернатор Севастополя рассказал о состоянии пострадавших при атаке ВСУ с ATACMS

Развожаев: в больницах Севастополя остаются 23 пострадавших при ракетной атаке

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Константин Михальчевский/РИА Новости

По состоянию на утро 29 июня в больницах Севастополя остаются 23 пострадавших в ходе обстрела со стороны Украины, включая троих детей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Развожаев напомнил, что на лечение в больницы Москвы, кроме того, были направлены 12 детей и 10 взрослых. Состояние трех из них, включая одного ребенка, оценивается как тяжелое. У двенадцати — состояние средней тяжести, у семерых — легкой тяжести.

В Москве пациентов из Севастополя направляли в Боткинскую больницу, НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, Национальный медико-хирургический центр имени Н. И. Пирогова, НИИ неотложной детской хирургии и травматологии и другие клиники.

23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. По данным Минобороны РФ, системы ПВО сбили четыре американские ракеты, один снаряд взорвался в воздухе над территорией города. Число пострадавших при атаке, по последним данным, возросло до 155.

Ранее МЧС нашло и подорвало четыре суббоеприпаса ATACMS в воде на пляже в Севастополе.

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Удар ATACMS по Севастополю
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