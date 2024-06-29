В Коми отменили режим ЧС, введенный после аварии пассажирского поезда

В Коми отменен режим ЧС, который был введен после схода вагонов поезда, следовавшего из Воркуты в Новороссийск. Указ об этом опубликован на официальном портале правовых актов республики.

В документе отмечается, что работы по ликвидации последствий аварии пассажирского поезда №511 Воркута — Новороссийск на территории муниципального округа Инта завершены. В связи с чем оснований для продления режима «Чрезвычайная ситуация» регионального характера более нет.

Режим ЧС был объявлен в Коми 27 июня. Поводом для этого стала авария, в ходе которой с рельсов сошли девять вагонов пассажирского поезда. Пострадавших доставили в Интинскую городскую больницу, где им оказана медицинская помощь.

В тот же день на месте аварии начали укладку новых путей.

Подробнее о происшествии — в материале «Газеты.Ru».

Ранее руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить ему на рассмотрение доклад о случившемся.