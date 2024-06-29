Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Коми отменили режим ЧС, введенный после аварии пассажирского поезда

Глава Коми отменил режим ЧС, введенный после аварии поезда Воркута-Новороссийск

close
100%
Северо-Западная транспортная прокуратура/РИА Новости

В Коми отменен режим ЧС, который был введен после схода вагонов поезда, следовавшего из Воркуты в Новороссийск. Указ об этом опубликован на официальном портале правовых актов республики.

В документе отмечается, что работы по ликвидации последствий аварии пассажирского поезда №511 Воркута — Новороссийск на территории муниципального округа Инта завершены. В связи с чем оснований для продления режима «Чрезвычайная ситуация» регионального характера более нет.

Режим ЧС был объявлен в Коми 27 июня. Поводом для этого стала авария, в ходе которой с рельсов сошли девять вагонов пассажирского поезда. Пострадавших доставили в Интинскую городскую больницу, где им оказана медицинская помощь.

В тот же день на месте аварии начали укладку новых путей.

Подробнее о происшествии — в материале «Газеты.Ru».

Ранее руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить ему на рассмотрение доклад о случившемся.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами