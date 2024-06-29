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В Подмосковье задержали чиновника за фиктивный акт по установке датчиков газа

Shot: в Подольске задержали не установившего датчики утечки газа экс-главу ЖКХ

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Global Look Press

В Подольске задержали экс-главу городского комитета по ЖКХ Сергея Ольховского, из-за действий которого в тысяче квартир выросла вероятность взрыва газа. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, в декабре 2022 года Ольховский, будучи руководителем комитета по ЖКХ местной администрации, подписал фиктивный акт выполненных работ от компании «Патриот». Она обязалась установить в квартирах жителей Подольска датчики газа, срабатывающие в случае утечки, однако не сделала этого. За свою «работу» фирма получила 2 744 645 рублей. Всего в 2022 – 2023 годах «Патриот» и комитет по ЖКХ Подольска заключили шесть контрактов на общую сумму 14,2 млн рублей.

В сентябре 2023-го главу ЖКХ перевели на другую должность. Против Ольховского возбудили уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий из корыстной или иной личной заинтересованности». Ему грозит до 10 лет колонии.

По данным Shot, «Патриот» также имел контракты с администрациями других городов Подмосковья: Воскресенска, Коломны, Шатуры и Орехово-Зуево.

21 июня осужденный на восемь лет за взятки бывший глава Кировской области Никита Белых вышел на свободу по истечении срока наказания.

Ранее заместителя министра обороны России Тимура Иванова, арестованного по делу о получении крупной взятки, уволили из ведомства.

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