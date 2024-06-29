В Севастополе отменили воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Отбой воздушной тревоги!» — сказано в сообщении, опубликованном в 9:34 мск.

До этого Развожаев сообщал, что в Севастополе работает система противовоздушной обороны (ПВО), все службы приведены в состояние боевой готовности. В 8:56 мск он также заявлял о воздушной тревоге в городе.

Заместитель губернатора Севастополя Светлана Пирогова ранее заявляла, что штрафы за недопуск людей на частные объекты собственности в то время, когда в регионе объявлена воздушная тревога, составят 3-5 тысяч рублей для физлиц и до 300 тысяч для юрлиц.

До этого сообщалось, что севастопольцы считают дополнительные укрытия нужной мерой, которая поможет защитить население города от возможных ракетных ударов Вооруженных сил Украины по мирному населению. Еще один севастополец отметил, что бытует мнение о том, что укрытия испортят внешний облик города — мужчина не согласился, сказав, что неважно какого цвета будут укрытия, лишь бы защищали людей. Он также добавил, что после того, как ВСУ будут лишены возможности бить по городу, необходимо будет убрать укрытия.

Ранее очевидец рассказал, как происходила атака ВСУ на пляж в Севастополе.