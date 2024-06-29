В Весьегонске 10-летняя школьница помогла мошенникам обокрасть мать

В Весьегонске интернет-мошенники оформили кредит на женщину без ее ведома, невольной соучастницей преступления стала дочь потерпевшей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Тверской области.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась жительница Тверской области, женщина сообщила, что на нее был оформлен кредит на 350 тысяч рублей, при этом часть денег была переведена на неизвестный счет.

Как установили правоохранители, с 10-летней дочерью потерпевшей в одном из мессенджеров связались неизвестные, которые предложили девочке приобрести валюту в популярной игре. Для этого в ходе переписки аферисты убедили ребенка разблокировать телефон матери и сфотографировать данные ее банковской карты, после чего отправить их собеседнику.

Девочка выполнила указания незнакомцев, не сообщив ничего родителям. Вскоре мать получила смс-уведомления о том, что на ее имя успешно оформлен онлайн-кредит. Часть средств злоумышленники успели перевести на неизвестный счет. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее в Чебоксарах 12-летняя школьница подрабатывала курьером у мошенников.