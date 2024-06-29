Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Весьегонске 10-летняя школьница помогла мошенникам обокрасть мать

В Тверской области школьница помогла мошенникам оформить кредит на мать

close
100%
Ilya Naymushin/Reuters

В Весьегонске интернет-мошенники оформили кредит на женщину без ее ведома, невольной соучастницей преступления стала дочь потерпевшей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Тверской области.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась жительница Тверской области, женщина сообщила, что на нее был оформлен кредит на 350 тысяч рублей, при этом часть денег была переведена на неизвестный счет.

Как установили правоохранители, с 10-летней дочерью потерпевшей в одном из мессенджеров связались неизвестные, которые предложили девочке приобрести валюту в популярной игре. Для этого в ходе переписки аферисты убедили ребенка разблокировать телефон матери и сфотографировать данные ее банковской карты, после чего отправить их собеседнику.

Девочка выполнила указания незнакомцев, не сообщив ничего родителям. Вскоре мать получила смс-уведомления о том, что на ее имя успешно оформлен онлайн-кредит. Часть средств злоумышленники успели перевести на неизвестный счет. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее в Чебоксарах 12-летняя школьница подрабатывала курьером у мошенников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами