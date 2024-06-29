Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Самарской области школьница попала под поезд и выжила

В Самарской области электричка сбила 12-летнюю школьницу

close
100%
Depositphotos

В Самарской области следователи выясняют обстоятельства травмирования на железной дороге подростка. Об этом сообщает центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел на железнодорожной станции Авдеева, школьница переходила пути перед пешеходным переходом и попала под поезд. Машинист электрички заметил ребенка на путях, применил экстренное торможение, но предотвратить столкновение не смог.

Пострадавшая получила травму руки, она госпитализирована. По факту произошедшего доследственную проверку проводит Следственный комитет, подробности о состоянии девочки неизвестны.

До этого сообщалось, что в Краснодарском крае ребенок получил травмы, упав на насыпь из-за проходящего мимо поезда. Инцидент произошел в микрорайоне Нижняя Хобза 25 июня. Восьмилетний мальчик получил травму головы. По предварительной информации, машинист, увидев на путях ребенка, подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение. Воздушный поток от локомотива сбил мальчика с ног, он упал на насыпь, получив серьезные травмы. Сейчас пострадавший находится в детской больнице. Следователем устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее в Подмосковье школьница обходила лужу и попала под электричку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами