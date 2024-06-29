В Самарской области школьница попала под поезд и выжила

В Самарской области следователи выясняют обстоятельства травмирования на железной дороге подростка. Об этом сообщает центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел на железнодорожной станции Авдеева, школьница переходила пути перед пешеходным переходом и попала под поезд. Машинист электрички заметил ребенка на путях, применил экстренное торможение, но предотвратить столкновение не смог.

Пострадавшая получила травму руки, она госпитализирована. По факту произошедшего доследственную проверку проводит Следственный комитет, подробности о состоянии девочки неизвестны.

До этого сообщалось, что в Краснодарском крае ребенок получил травмы, упав на насыпь из-за проходящего мимо поезда. Инцидент произошел в микрорайоне Нижняя Хобза 25 июня. Восьмилетний мальчик получил травму головы. По предварительной информации, машинист, увидев на путях ребенка, подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение. Воздушный поток от локомотива сбил мальчика с ног, он упал на насыпь, получив серьезные травмы. Сейчас пострадавший находится в детской больнице. Следователем устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее в Подмосковье школьница обходила лужу и попала под электричку.