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В Воронеже ребенок выпал с пятого этажа вместе с москитной сеткой

В Воронеже ребенок выжил после падения из окна пятого этажа

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Shutterstock

Прокуратура Воронежской области устанавливает обстоятельства травмирования малолетнего ребенка, выпавшего из окна квартиры. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в многоэтажке по Ростовской улице, из окна квартиры на пятом этаже выпал трехлетний мальчик. По предварительной информации, он облокотился на москитную сетку и вместе с ней упал с большой высоты.

Пострадавший выжил, он госпитализирован с многочисленными травмами, по факту травмирования несовершеннолетнего проводится проверка. Обстоятельства несчастного случая устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Москве оставленный на несколько минут без присмотра ребенок выпал из окна. Инцидент произошел в доме на улице Подольских курсантов: мальчик 2022 года рождения упал с третьего этажа. По информации ведомства, ребенок облокотился на москитную сетку, когда взрослые отвлеклись от него на несколько минут. Пострадавшего доставили в больницу. Информация о характере и тяжести травм отсутствует.

Ранее полуторагодовалый ребенок выпал из окна квартиры в Петербурге.

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