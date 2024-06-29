Стало известно, когда придет потепление в Поволжье и на Урал

Теплая погода вернется на Урал и Поволжье в понедельник, 1 июля, однако пока в этих регионах останется прохлада. Об этом ТАСС заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«На Волге еще несколько холодных дней: суббота, воскресенье. Затем начнется повышение температуры <…> Сейчас там просто холодно, по-настоящему холодно», — заявил Вильфанд.

Метеоролог добавил, что в Самарской и Саратовской областях температура ниже климатической нормы на 3-4 градуса. В то время как в Свердловской и Челябинской областях температура «еле-еле достигает 18-19 градусов.

До этого Роман Вильфанд заявил, что аномальное явление Эль-Ниньо прекращается, но его последствия продолжают нагревать Землю.

Вильфанд считает, что предстоящий июль может стать одним из трех наиболее жарких месяцев в истории.

Ранее ученые выяснили, что рекордно высокие температуры держатся на Земле уже 11 месяцев подряд.