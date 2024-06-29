Эль-Ниньо идет на спад

Аномальное явление Эль-Ниньо прекращается, но его последствия продолжают нагревать Землю, и предстоящий июль может быть одним из самых жарких в истории. Об этом РИА Новости заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Дело в том, что последствия Эль-Ниньо, которое началось в мае 2023 года и длилось до апреля 2024-го, очень существенны, оно создало потрясающий эффект. Температура и Тихого океана, и Атлантического во внетропических зонах была максимальная за весь период наблюдения», — заявил Вильфанд.

Вильфанд считает, что предстоящий июль может стать одним из трех наиболее жарких месяцев в истории.

До этого британские ученые из Университета Лидса (UL) выяснили, что в 2023 году антропогенное (вызванное человечеством) глобальное потепление достигло рекордных темпов.

Согласно докладу, оставшийся углеродный баланс составляет всего около 200 млрд тонн, что соответствует нынешним выбросам примерно за пять лет.

Ранее ученые выяснили, что рекордно высокие температуры держатся на Земле уже 11 месяцев подряд.