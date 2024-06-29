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Власти Подмосковья заявили, что «Крокус Сити Холл» восстанавливать не будут

Воробьев: концертного зала на месте сгоревшего «Крокуса» больше не будет

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что восстановление концертного зала на месте сгоревшего «Крокус Сити Холла» не планируется. Об этом пишет РИА Новости.

«Концертного зала там больше не будет», — сказал глава региона.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого произошли взрывы и возник пожар, в результате которого «Крокус сити холл» полностью сгорел.

На следующий день после инцидента правоохранители задержали четырех подозреваемых в нападении — ими оказались граждане Таджикистана Шамсидин Фаридуни, Саидакрами Муродали Рачабализода, Далерджон Мирзоев и Мухаммадсобир Файзов. Затем были задержаны их предполагаемые пособники.

Всего по делу о теракте в качестве обвиняемых привлекли 20 человек. Власти заявили, что доказали связь террористов с украинскими националистами.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».

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