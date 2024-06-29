Беспилотник ВСУ уничтожили над Брянской областью

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Суражским районом силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал глава области.

По его словам, никто не пострадал, разрушений не выявлено. Богомаз поблагодарил подразделения ПВО за работу.

28 июня губернатор сообщил, что дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) повредил крышу административного здания в Брянске. По его данным, летательный аппарат удалось подавить с помощью средств радиоэлектронной борьбы, однако упавший беспилотник задел здание.

До этого Богомаз информировал, что на объекте инфраструктуры в поселке Белая Березка Трубчевского района Брянской области произошло возгорание после атаки дронов-камикадзе ВСУ.

Ранее в России рассказали о росте эффективности систем ПВО на фоне атак ВСУ.