Следователи завели уголовное дело после пожара в общежитии в Подмосковье

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту пожара в общежитии в подмосковной Балашихе, где пострадали люди. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК по Московской области.

Сообщается, что дело заведено по статье 109 Уголовного кодекса РФ.

До этого стало известно, что пожар произошел в общежитии на улице Керамическая. Известно, что пять человек не выжили, но трех удалось спасти. Также были эвакуированы 10 человек. В ГУ МЧС России уточнили, что огонь распространился на площади 40 кв. метров.

24 июня в здании подмосковного Фрязина четыре этажа полностью выгорели в результате пожара, причиной которого стал дуговой пробой в электросети, вызвавший воспламенение горючих материалов. В советское время в этом здании располагался научно-исследовательский институт «Платан». Отмечалось, что его владелица Татьяна Белоусова является банкротом и задолжала три миллиона рублей за ЖКХ и связь.

Ранее МЧС назвало причину пожара в общежитии в Балашихе.