При пожаре в общежитии в Балашихе погибли пять человек

Пожар произошел в общежитии на улице Керамическая в подмосковном городе Балашиха. В огне погибли пять человек, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По словам собеседника агентства, трех человек удалось спасти, сейчас «с ними проводятся реанимационные действия». Также были эвакуированы 10 человек.

В ГУ МЧС России уточнили, что огонь распространился на площади 40 кв. метров.

24 июня в здании подмосковного Фрязина четыре этажа полностью выгорели в результате пожара. ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщал, что причиной мощного пожара в Фрязине стал дуговой пробой в электросети. Дуговой пробой или искрение — это электрический разряд, который случается при неисправностях и повреждениях в электроустановках. Такой пробой стал причиной воспламенения горючих материалов. В советское время в этом здании располагался научно-исследовательский институт «Платан».

Ранее в Подмосковье загорелся строительный рынок на площади 600 кв. м