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В парижской Сене до сих пор небезопасно купаться

В парижской Сене за месяц до Олимпиады нашли кишечную палочку

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Gonzalo Fuentes/Reuters

В парижской Сене за месяц до Олимпиады нашли бактерии кишечной палочки. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на тесты группы мониторинга Eau de Paris.

«Последние тесты группы мониторинга Eau de Paris, проведенные в период с 17 по 23 июня, показывают, что количество бактерий E. coli, которая часто связана с фекалиями и может вызывать диарею, инфекции мочевыводящих путей, пневмонию и сепсис, в 10 раз превышает допустимую норму», — заявили в эфире.

При этом отмечается, что такое положение дел сохраняется уже на протяжении трех недель наблюдений. В парижской мэрии отвечают, что опасность воды для спортсменов, которые будут принимать участие в водных видах спорта, сохраняется из-за неблагоприятных условий, недостатка солнечного света, сезонных температур ниже среднего течения и загрязнения в верхнем течении Сены.

До этого префект парижского региона Марк Гийом заявил, что за месяц до начала Олимпиады река в Сене остается чрезмерно загрязненной.

Ранее допущенная к Олимпиаде российская спортсменка отказалась от участия в Играх.

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