Россиянам раскрыли секреты, почему на самом деле им могут отказывать в работе

Вы можете получить отказ в работе по самым разным причинам. Чаще всего работодатели отказывают кандидатам из-за несоответствия навыкам и квалификации. Об этом и других частых причинах отказа «Газете.Ru» рассказал Сергей Белов, основатель digital-агентства Adv.Cake.

«Работодатели смотрят на то, что говорит о себе соискатель. Первое — это профессиональный опыт, hard skills. Его навыки, опыт, кейсы — то, на сколько хорошо он сможет справиться с работой», — отмечает эксперт.

Но есть и более неочевидные причины. Например, работодатель всегда оценивает, сможет ли соискатель влиться в коллектив и подходит ли задачам компании по темпераменту — достаточно ли он открытый или серьезный, умеет ли он вести коммуникации с клиентами, сможет ли быть достаточно дружелюбным или наоборот, жестким.

«Мы должны совпадать в мировоззрении, в общей коммуникации, в ее темпе, медленно человек говорит или быстро. Мы должны понимать, что если мы берем человека, то он вольется в команду и будет с нами надолго. И что он понимает, что его задача не числиться в коллективе, а реально выполнять работу, справляться с ней», — добавил специалист.

Еще один «пунктик» эйчаров — постоянство. Для многих рекрутеров «красный флаг», если соискатель слишком часто менял работу. При этом многие не сходятся с соискателями в вопросах зарплаты и карьерного роста — здесь рекрутер ожидает полного совпадения.

«Мы всегда спрашиваем о том, какие карьерные ожидания у человека, сколько он хочет получать через полгода, через год. Если он ожидает индексацию около 10-20%, то это адекватно. А если человек хочет через год зарабатывать в три раза больше, чем он просит сейчас, то очевидно, что нам будет не очень комфортно с таким человеком, потому что не так много людей, которые на самом деле могут вырасти в своих навыках в три раза за год. Соответственно, мы должны понимать ожидания по карьерному и зарплатному росту и совпадать по ним с кандидатом», — подчеркнул эксперт.

Универсального способа, как получить любую работу, нет. Но есть несколько правил, которые повысят ваши шансы на успех.

«Обязательно почитайте о работе и компании, которая вас интересует, изучите сайт, миссию, ценности, почитайте пресс-релизы, загляните в соцсети. Напишите запоминающееся сопроводительное письмо. Оно станет хорошим дополнением к вашему резюме и поможет вам выделиться среди конкурентов. Не нужно писать длинное полотно, наоборот, сразу подсветите все самое лучшее из ваших профессиональных успехов и личных качеств. Пусть письмо будет четким и понятным, таким, чтобы рекрутеру захотелось открыть файл и с вашим резюме», — рекомендовал Белов.

Само резюме тоже должно быть эффектным.

«Говорят, у вас есть всего шесть секунд, чтобы произвести впечатление на рекрутера. Перед тем, как отправить свое резюме конкретному работодателю, адаптируйте его под должность. Так, подсветите в резюме именно тот опыт, который больше всего соответствует вакансии», — добавил он.

Также, демонстрируйте софт-скиллы. Иногда «мягкие навыки», такие как мотивация и инициативность, могут произвести большее впечатление на рекрутера, чем ваша степень по высшей математике.

«Будьте актуальными. Изучите Telegram-каналы и профессиональные форумы, чтобы понимать, что сейчас происходит в вашей отрасли. Задавайте вопросы у ваших потенциальных коллег в соцсетях, найдите специалиста, который поможет вам сделать резюме актуальным, если вы давно не искали работу», — подчеркнул Белов.

Он также посоветовал отполировать свои соцсети.

«Сейчас работодатель чаще всего смотрит и на ваши профили в соцсетях. Поэтому не забудьте привести их в порядок. Ваша страница должна создавать о вас правильное впечатление, такое, чтобы рекрутер понял, как хорошо вы впишетесь в эту должность и компанию», — рассказал специалист.

Помимо этого, подготовьтесь к каверзным и стандартным вопросам, чтобы точно знать что ответить на собеседовании. При этом не забудьте о внешнем виде — вы должны выглядеть аккуратно. Рекрутер из двух кандидатов выберет того, кто опрятно одет и выглядит презентабельно.

«В конце собеседования не стесняйтесь задавать вопросы. Это покажет вашу заинтересованность в работе», — резюмировал Белов.

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