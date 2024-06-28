МВФ одобрил выделение Киеву $2,2 млрд

Международный валютный фонд (МВФ) завершил четвертый пересмотр программы финансовой помощи Украине и одобрил выделение нового транша в размере $2,2 млрд. Об этом сообщают РИА Новости.

Отмечается, что с учетом последнего пакета помощи общий объем выделенных МВФ Киеву кредитных средств составит $7,6 млрд.

В фонде отметили, что не планируют обсуждать реструктуризацию долга Украины перед организацией. Об этом заявил в интервью агентству глава миссии МВФ на Украине.

Последний транш МВФ Украине в $1,1 млрд был передан в начале мая.

До этого Совет ЕС утвердил план для Украины, обязывающий ее к реформам для получения €50 млрд помощи. Политолог Александр Дудчак заявил, что Европу принудили поддержать действующий в Украине режим. По его мнению, эти средства пойдут преимущественно на поддержку «колониальной администрации», а не на развитие страны.

Ранее в Германии не исключили, что Украине придется помогать еще 10 лет.