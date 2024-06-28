Село в Курской области осталось без газа после атаки БПЛА

В результате сброса взрывного устройства с украинского беспилотника в селе Гордеевка Курской нарушено газоснабжение. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«В селе Гордеевка в результате сброса взрывного устройства с украинского коптера нарушено газоснабжение», — заявил Смирнов, добавив, что ремонтные работы будут начаты, когда позволит обстановка.

Смирнов также отметил, что 28 июня неоднократно обстреливались село Заолешенка Суджанского района, поселки Теткино, Краснооктябрьский и Новый Путь, села Веселое и Сергеевка, деревня Елизаветовка Глушковского района, село Троицкое и деревня Викторовка Кореневского района. При этом никто из жителей не пострадал, подчеркнул чиновник.

26 июня российские средства противовоздушной обороны сбили украинскую ракету над Дмитриевским районом Курской области.

Ранее в Белгородской области пять легковых автомобилей были атакованы дронами ВСУ.