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Село в Курской области осталось без газа после атаки БПЛА

Смирнов: газоснабжение нарушено в селе Курской области в результате атаки БПЛА

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

В результате сброса взрывного устройства с украинского беспилотника в селе Гордеевка Курской нарушено газоснабжение. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«В селе Гордеевка в результате сброса взрывного устройства с украинского коптера нарушено газоснабжение», — заявил Смирнов, добавив, что ремонтные работы будут начаты, когда позволит обстановка.

Смирнов также отметил, что 28 июня неоднократно обстреливались село Заолешенка Суджанского района, поселки Теткино, Краснооктябрьский и Новый Путь, села Веселое и Сергеевка, деревня Елизаветовка Глушковского района, село Троицкое и деревня Викторовка Кореневского района. При этом никто из жителей не пострадал, подчеркнул чиновник.

26 июня российские средства противовоздушной обороны сбили украинскую ракету над Дмитриевским районом Курской области.

Ранее в Белгородской области пять легковых автомобилей были атакованы дронами ВСУ.

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