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Шоу «Алые паруса» будут транслировать по «Первому каналу»

«Первый канал» покажет трансляцию шоу «Алые паруса» в прямом эфире

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

«Первый канал» покажет шоу «Алые паруса» в прямом эфире. Об этом сообщается на сайте канала.

Телезрители смогут увидеть своими глазами концерт, масштабные фейерверки и плывущий по Неве бриг «Россия» под алыми парусами. В мероприятии будут принимать участие десятки тысяч выпускников из разных регионов РФ. Трансляция начнется в 0:40 мск.

Праздник выпускников «Алые паруса» проходит в самую светлую ночь июня в Санкт-Петербурге с 1968 года. В период с 1979 по 2005 год шоу не проводили, при этом аналогичное мероприятие ежегодно проходило в Сестрорецке с 1979 по 1991 год. В празднике регулярно участвует около 3 млн зрителей, которые специально приезжают в северную столицу, чтобы полюбоваться салютом и проходящими по Неве парусниками.

До этого выпускники школ из Мариуполя рассказали о празднике «Алые паруса».

Ранее в Санкт-Петербурге на праздник «Алые паруса» спрогнозировали температурную суперночь.

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