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В центре Москвы открылись Дни культуры Объединенных Арабских Эмиратов

Жители и гости смогут познакомиться с традициями и культурой ОАЭ

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Ahmed Jadallah/Reuters

В Москве на Манежной площади состоялась церемония открытия Дней культуры Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), которые продлятся до 2 июля. Об этом сообщает ТАСС.

Как отметил посол ОАЭ в РФ Мухаммед Ахмед аль-Джабер, Дни культуры ОАЭ имеют важное культурное, познавательное и историческое значение. По его словам, мероприятия тематических дней направлены на укрепление связей между народами двух стран.

Ахмед аль-Джабер подчеркнул, что они станут отражением культурного богатства Эмиратов.

«Они дают дружественному российскому народу представление о наследии нашей страны, позволяют им ближе познакомиться с культурным достоянием нашего народа», — сказал он.

Также посол поблагодарил всех, кто внес вклад в организацию тематических дней.

В свою очередь, министр культуры РФ Ольга Любимова на церемонии открытия уточнила, что сотрудничество двух стран в области культуры основывается на прочном фундаменте взаимного уважения, а также бережном отношении к сохранению культурного наследия и духовных ценностей.

Она считает, что в ходе тематических дней жители и гости столицы смогут узнать о яркой культуре и традициях этой страны.

«Уверена, что у сотрудничества наших стран огромный, неисчерпаемый потенциал», — добавила Любимова.

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