Захарова рассказала о влиянии санкций на российскую экономику

Все предыдущие санкции Евросоюза провалились, не сумев подорвать экономику России. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с 14-м пакетом односторонних рестрикций ЕС.

«В более широком плане могу добавить, что все ранее принятые Брюсселем санкции провалились. Вопреки расчетам еэсовских «стратегов», они так и не смогли подорвать российскую экономику», – говорится в сообщении.

Захарова также отметила, что санкции не смогли повлиять и на сплоченность народа РФ перед лицом внешней угрозы со стороны США и их союзников.

24 июня Евросоюз объявил о принятии очередного, 14-го по счету с февраля 2022 года, пакета антироссийских санкций. Документ запрещает компаниям Евросоюза использовать систему передачи финансовых сообщений Банка России и совершать транзакции с организациями, которые ею пользуются. Кроме того, вводятся ограничения на использование инфраструктуры ЕС для реэкспорта СПГ из РФ.

Ранее миссия РФ в ЕС отреагировала на новый пакет санкций.