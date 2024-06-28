Нижегородские полицейские нашли 22 тысячи бутылок контрафактного алкоголя

В Нижнем Новгороде полицейские обнаружили и изъяли более 22 тысяч бутылок контрафактного алкоголя. Об этом сообщает «МВД медиа».

По информации ведомства, сотрудники правоохранительных органов в Автозаводском районе города обнаружили гаражный кооператив, где хранилось более 22 тысяч немаркированных бутылок спиртного. Полицейские изъяли содержимое подпольного склада и направили образцы напитков на экспертизу.

«Сейчас полицейские проводят проверочные мероприятия в порядке статьи 144 УПК РФ для последующего принятия процессуального решения», — сообщили в ведомстве.

До этого в Анталье конфисковали «самую крупную» партию контрафактного алкоголя. Полиция изъяла более 3,5 миллиона бутылок нелегального спиртного, которое планировали сбывать в отелях с началом туристического сезона.

Ранее стало известно, что российскому бизнесмену грозит шесть лет колонии за торговлю контрафактными сигаретами.