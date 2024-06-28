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Московские врачи спасли женщину с пятью тромбами и некрозом в мышцах

В Москве врачи спасли 31-летнюю пациентку с пятью тромбами и некрозом в мышцах

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Врачи НИИ СП им. Н.В. Склифосовского спасли жизнь 31-летней женщине с пятью тромбами. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы.

Как рассказали медики, пациентка несколько месяцев испытывала дискомфортные ощущения в ногах, занимаясь фитнесом. Во время очередного похода в спортзал ей стало так плохо, что ей вызвали скорую помощь. Женщину забрали в Склиф. На ангиографическом обследовании врачи нашли у пациентки несколько тромбов: два в брюшной аорте, по одному в бедренной и брыжеечной артериях и в левом желудочке сердца.

Специалисты удалили все тромбы за одно вмешательство.

«Раньше пациентам с таким массивным тромботическим поражением проводили операции в разных операционных, последовательно», — рассказал заведующий научным отделением больницы Игорь Михайлов, добавив, что в случае с поступившей женщиной промедление и разделение операций могло привести к необратимым последствиям.

Сейчас пациентка восстанавливается после операции, ей предстоит реабилитация и обследование у профильных врачей для выяснения причины нарушения свертываемости крови.

Ранее подмосковные врачи вытащили из сонной артерии пациента 6-сантиметровый тромб.

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