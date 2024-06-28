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Стало известно о состоянии пострадавшей при сходе вагонов в Коми девушки

Пострадавшую при сходе вагонов в Коми девушку эвакуируют на лечение в Москву

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Северо-Западная транспортная прокуратура/РИА Новости

Пострадавшая при сходе вагонов пассажирского поезда ВоркутаНовороссийск 14-летняя девушка в субботу будет эвакуирована в Москву для прохождения дальнейшего лечения. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, передает ТАСС.

Сообщалось, что девочка пришла в сознание, в настоящее время она находится в тяжелом состоянии.

Как отметил Кузнецов, в настоящее время в больницах находятся 14 пострадавших в республике Коми. В их числе четверо детей.

Сход девяти вагонов поезда Воркута — Новороссийск с рельсов случился 26 июня в 18:12 по московскому времени. Инцидент произошел на перегоне Инта-1 – Угольный Северной железной дороги. В результате пострадали около 50 человек. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Позднее глава Коми Владимир Уйба рассказал о состоянии пострадавших при крушении поезда в республике. По его данным, девять пострадавших по-прежнему находятся в стационарах.

Ранее МЧС заявило о завершении поисково-спасательных работ на месте крушения поезда в Коми.

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Сход поезда с рельсов в Коми
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