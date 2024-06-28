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Тюменские полицейские накрыли нарколабораторию и изъяли более 20 кг мефедрона

в Тюменской области накрыли мефедроновую нарколабораторию

В Тюменской области полицейские накрыли нарколабораторию и изъяли более 20 кг мефедрона. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии правоохранителей, неизвестные связались с мужчиной в мессенджере и предложили заняться производством наркотиков. Россиянину перевели крупную сумму денег и попросили его найти подходящее для нарколаборатории помещение в сельской местности.

Преступник выбрал дом в Нижнетавдинском районе и, когда первая партия наркотиков была готова, по инструкции кураторов спрятал ее в лесу. Полицейские сорвали криминальную сделку, задержав злоумышленника и двух сообщников, которые приехали забрать товар. Запрещенные вещества, спрятанные в тайнике, оказались мефедроном общим весом более 20 кг. В ходе обысков из лаборатории изъяли еще около 700 граммов вещества и другие предметы.

Возбуждены уголовные дела. Фигуранты заключены под стражу, расследование продолжается.

Ранее россиянин и мигрант получили по 15 лет колонии за производство мефедрона.

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