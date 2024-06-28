Врач объяснил, как не отравиться роллами

Доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в эфире «Радио 1» прокомментировал инцидент с массовым отравлением в Курске после посещения суши-бара. Специалист объяснил, какие инфекции могут быть в подобных заведениях.

«В самой морской рыбе ничего плохого нет, она стерильна, потому что в морской воде нет инфекции. Но рыбу разводят в садках, а там может быть что-то заражено. Еще проблема в сырых продуктах. Например, рыба разделывается с птицей, а в птицах много сальмонелл, которые очень опасны. Или салат режется на досках, где до этого были птицы», — объяснил Жемчугов.

Он подчеркнул, что перед поеданием морских деликатесов важно обращать внимание на цвет, запах и вкус продукта, и если возникают подозрения — не употреблять.

26 июня стало известно о массовом отравлении жителей Курска — медпомощь потребовалась 11 жителям после употребления рыбы и морепродуктов — роллов. У всех отравившихся выявили острую кишечную инфекцию.

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора организовали эпидемиологическое расследование, они обследовали персонал и состояние объекта. Выяснилось, что владельцы допустили ряд нарушений, поэтому точке вынесли запрет на работу. О каких недоработках идет речь, не уточняется. Данные о произошедшем будут направлены в суд.

Ранее россиянам рассказали, как действовать при пищевом отравлении.