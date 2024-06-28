Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач объяснил, как не отравиться роллами

Врач Жемчугов: чтобы не отравиться роллами, важно обращать внимание на их цвет

close
100%
Shutterstock

Доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в эфире «Радио 1» прокомментировал инцидент с массовым отравлением в Курске после посещения суши-бара. Специалист объяснил, какие инфекции могут быть в подобных заведениях.

«В самой морской рыбе ничего плохого нет, она стерильна, потому что в морской воде нет инфекции. Но рыбу разводят в садках, а там может быть что-то заражено. Еще проблема в сырых продуктах. Например, рыба разделывается с птицей, а в птицах много сальмонелл, которые очень опасны. Или салат режется на досках, где до этого были птицы», — объяснил Жемчугов.

Он подчеркнул, что перед поеданием морских деликатесов важно обращать внимание на цвет, запах и вкус продукта, и если возникают подозрения — не употреблять.

26 июня стало известно о массовом отравлении жителей Курска — медпомощь потребовалась 11 жителям после употребления рыбы и морепродуктов — роллов. У всех отравившихся выявили острую кишечную инфекцию.

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора организовали эпидемиологическое расследование, они обследовали персонал и состояние объекта. Выяснилось, что владельцы допустили ряд нарушений, поэтому точке вынесли запрет на работу. О каких недоработках идет речь, не уточняется. Данные о произошедшем будут направлены в суд.

Ранее россиянам рассказали, как действовать при пищевом отравлении.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами