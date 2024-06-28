В Минздраве рассказали, сколько человек остаются в стационарах с ботулизмом

По данным Минздрава России, в стационарах остаются 108 пациентов с ботулизмом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова.

«В стационарах остаются 108 пациентов с ботулизмом», — сообщил он.

По его словам, 24 человека находятся на искусственной вентиляции легких.

Кузнецов отметил, что из больниц выписаны 289 человек, включая троих детей.

В июне 2024 года по всей России с ботулизмом были госпитализированы около 400 человек. Только в Москве — 227 человек. Вспышки заболевания были зафиксированы в шести регионах. Эксперты выяснили, что причиной массового заболевания стала консервированная фасоль. Роспотребнадзор остановил работу девяти предприятий и изъял 172 тонны опасной продукции. 28 июня суд приостановил деятельность «Кухни на районе» на три месяца после массового отравления фасолью.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Москве приостановили работу цеха, где сделали токсичные салаты.